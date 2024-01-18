400 килограммов взрывчатки: на Херсонщине саперы обезвредили российскую ракету Х-101
Киев • УНН
Украинские взрывотехники обезвредили 400-килограммовую боеголовку от российской крылатой ракеты Х-101, найденную в Херсонской области. Боеприпас был безопасно вывезен и уничтожен, чтобы избежать повреждения прилегающей инфраструктуры.
На Херсонщине взрывотехники обезвредили остатки российской крылатой авиационной ракеты Х-101. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Остатки российской ракеты нашли жители Бериславского района и сразу сообщили об этом правоохранителям. На место прибыли взрывотехники из Херсона и Чернигова.
Они идентифицировали остатки крылатой ракеты типа Х-101 - обнаружена боевая часть весом 400 кг
Ракеты Х-101 враг изготавливает буквально перед тем, как снарядить ими свои самолеты, атакующие Украину08 январь 2024, 10:24 • 92434 просмотра
Полицейские перевели боеприпас в безопасное для транспортировки состояние, после чего перевезли на взрывную площадку и уничтожили таким образом, чтобы не нанести вред инфраструктуре и другим объектам вокруг.
Дополнение
В ведомстве рассказали, для обезвреживания российской ракеты с помощью техники боевую часть закопали в яму. Взрывотехники объясняют, что это сделано для того, чтобы почва взяла на себя силу взрыва.
Кроме того, таким образом обломки не могут разлетаться на значительное расстояние.
Напомним,
В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которой войска РФ атаковали столицу 2 января.
400 килограммов взрывчатки: на Херсонщине саперы обезвредили российскую ракету Х-101
Украинские взрывотехники обезвредили 400-килограммовую боеголовку от российской крылатой ракеты Х-101, найденную в Херсонской области. Боеприпас был безопасно вывезен и уничтожен, чтобы избежать повреждения прилегающей инфраструктуры.
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