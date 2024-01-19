россияне за сутки выпустили 413 снарядов по Херсонщине: три человека ранены
Киев • УНН
Российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область 18 января, выпустив 413 снарядов и ранив трех человек.
Херсонская область за минувшие сутки, 18 января, подверглась 67 обстрелам со стороны российских войск, известно о трех раненых людях, сообщил в пятницу председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 413 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и объекты критической инфраструктуры.
Дополнение
На Херсонщине взрывотехники обезвредили остатки российской крылатой авиационной ракеты Х-101. Была обнаружена боевая часть весом 400 кг.
россияне за сутки выпустили 413 снарядов по Херсонщине: три человека ранены
Российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область 18 января, выпустив 413 снарядов и ранив трех человек.
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