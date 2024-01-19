Оккупанты попали в жилой дом в поселке на Херсонщине: есть пострадавший

Армия рф сегодня ударила по поселку Береговое Белозерской общины Херсонской области. В результате попадания в жилой дом пострадал один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

россияне обстреляли Береговое Белозерской громады. В результате прямого попадания в жилой дом пострадал 57-летний местный житель - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, у пострадавшего - осколочное ранение руки и спины.

Дополнение

Херсонская область за минувшие сутки, 18 января, подверглась 67 обстрелам со стороны российских войск, известно о трех раненых людях.