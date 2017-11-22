Хацкевич назвав 20 гравців, які вирушили на матч проти “Скендербеу”

У майбутньому поєдинку наставник “біло-синіх” Олександр Хацкевич розраховує на 20 гравців, 18 із яких потраплять до остаточної заявки на гру.

Воротарі: Бущан, Коваль, Рудько;

Захисники: Морозюк, Кендзьора, Миколенко, Хачеріді, Кадар, Пантич, Піварич;

Півзахисники: Гусєв, Вантух, Шапаренко, Циганков, Смирний, Корзун, Шепелєв;

Нападники: Бєсєдін, Мораес, Русин.

До Албанії не полетіла ціла група футболістів — Денис Гармаш, Артем Кравець, Дьємерсі Мбокані, Дерліс Гонсалес, Домагой Віда, які мають проблеми зі здоров’ям, а також дискваліфікований за три попередження у груповому турнірі Віталій Буяльський.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич напередодні гри зі "Скендербеу" заявив, що команда налаштовується на перемогу та перше місце в групі.