Хацкевич назвал 20 игроков, которые отправились на матч против "Скендербеу"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Киевское "Динамо" отправилось в Албанию на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы УЕФА против "Скендербеу", передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Александр Хацкевич рассчитывает на 20 игроков, 18 из которых попадут в окончательную заявку на игру.
Вратари: Бущан, Коваль, Рудько;
Защитники: Морозюк, Кендзера, Миколенко, Хачериди, Кадар, Пантич, Пиварич;
Полузащитники: Гусев, Вантух, Шапаренко, Цыганков, Смирный, Корзун, Шепелев;
Нападающие: Беседин, Мораес, Русин.
В Албанию не улетела целая группа футболистов - Денис Гармаш, Артем Кравец, Мбокани, Гонсалес, Домагой Вида, которые имеют проблемы со здоровьем, а также дисквалифицирован за три предупреждения в групповом турнире Виталий Буяльский.
Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич накануне игры со "Скендербеу" заявил, что команда настраивается на победу и первое место в группе.