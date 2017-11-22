Хацкевич назвал 20 игроков, которые отправились на матч против "Скендербеу"

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Александр Хацкевич рассчитывает на 20 игроков, 18 из которых попадут в окончательную заявку на игру.

Вратари: Бущан, Коваль, Рудько;

Защитники: Морозюк, Кендзера, Миколенко, Хачериди, Кадар, Пантич, Пиварич;

Полузащитники: Гусев, Вантух, Шапаренко, Цыганков, Смирный, Корзун, Шепелев;

Нападающие: Беседин, Мораес, Русин.

В Албанию не улетела целая группа футболистов - Денис Гармаш, Артем Кравец, Мбокани, Гонсалес, Домагой Вида, которые имеют проблемы со здоровьем, а также дисквалифицирован за три предупреждения в групповом турнире Виталий Буяльский.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич накануне игры со "Скендербеу" заявил, что команда настраивается на победу и первое место в группе.