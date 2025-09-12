Харківський фізтех інститут не загрожує радіаційним забрудненням і не має відношення до ядерної зброї: відповідь на матеріал NYT

Інститут що колись мав відношення до атомних бомб, наразі абсолютно безпечний, стверджував гендиректор Микола Шульга. Станом на 2025 рік інститут функціонує у штатному режимі. Жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано, передає УНН із посиланням на пресслужбу Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

В установі нагадали про статтю в газеті The New York Times від 9 вересня 2025 року у якій йдеться про ймовірні атаки на українські ядерні об'єкти.

У зверненні з офіційної сторінки наголошується:

Підкреслюється, що на цьому об'єкті виключена ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії.

В установі нагадали також, що відповідні тези декілька років тому заявляв колишній генеральний директор інституту Микола Шульга після обстрілу 6 березня 2022 року.

"Абсолютно безпечна за фізичною роботою установа. На сьогодні завантажено 37 ТВЕЛів. Це таке саме паливо, як на атомних станціях. З цих ТВЕЛів неможливо виготовити ядерну зброю. Фейки, які останнім часом з'явилися в пресі, про те, що в нашому інституті проводяться роботи зі створення ядерної зброї – це абсолютна неправда. Те, що проводиться в інституті, знаходиться під повним контролем з боку МАГАТЕ. Кілька разів на рік вони бувають тут, ніяких зауважень немає. З російського боку на територію ННЦ "ХФТІ" влучило кілька снарядів. Слава Богу, що основна частина установки залишилася неушкодженою. Але те, що відбувається навколо інституту, – це значні руйнування. Включно із загибеллю людей" - пояснював Микола Шульга у березні 2022 року.

Видання The New York Times у своєму матеріалі опублікувало інформацію, що нібито Харківський фізико-технічний інститут, який допоміг у розробці перших радянських атомних бомб, "досі зберігає надзвичайно небезпечні матеріали, такі як уран, збагачений набагато радіоактивніше, ніж паливо, що використовується на атомній електростанції".

Будівля була так багато разів пошкоджена безпілотниками, ракетами та артилерією, що це не могло бути випадковістю. ... Будівля лабораторії розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту найбільшої війни в Європі за вісім десятиліть, а українська влада стверджує, що споруда була пошкоджена російськими боєприпасами 74 рази