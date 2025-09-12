Харьковский физтех институт не угрожает радиационным загрязнением и не имеет отношения к ядерному оружию: ответ на материал NYT

Институт, который когда-то имел отношение к атомным бомбам, сейчас абсолютно безопасен, утверждал гендиректор Николай Шульга. По состоянию на 2025 год институт функционирует в штатном режиме. Никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Детали

В учреждении напомнили о статье в газете The New York Times от 9 сентября 2025 года, в которой говорится о вероятных атаках на украинские ядерные объекты.

Один из таких объектов расположен на территории Харьковского физико-технического института - пишет ведомство.

В обращении с официальной страницы отмечается:

институт функционирует в штатном режиме;

чрезвычайных ситуаций не зафиксировано - никаких;

Просим сохранять спокойствие. Все объекты работают в нормальном режиме.

Подчеркивается, что на этом объекте исключена вероятность возникновения масштабной ядерной аварии.

В учреждении напомнили также, что соответствующие тезисы несколько лет назад заявлял бывший генеральный директор института Николай Шульга после обстрела 6 марта 2022 года.

Справка - текст директора "ХФТИ", 2022 год

"Абсолютно безопасное по физической работе учреждение. На сегодня загружено 37 ТВЭЛов. Это такое же топливо, как на атомных станциях. Из этих ТВЭЛов невозможно изготовить ядерное оружие. Фейки, которые в последнее время появились в прессе, о том, что в нашем институте проводятся работы по созданию ядерного оружия – это абсолютная неправда. То, что проводится в институте, находится под полным контролем со стороны МАГАТЭ. Несколько раз в год они бывают здесь, никаких замечаний нет. С российской стороны на территорию ННЦ "ХФТИ" попало несколько снарядов. Слава Богу, что основная часть установки осталась неповрежденной. Но то, что происходит вокруг института, – это значительные разрушения. Включая гибель людей" - объяснял Николай Шульга в марте 2022 года.

Напомним

Издание The New York Times в своем материале опубликовало информацию, что якобы Харьковский физико-технический институт, который помог в разработке первых советских атомных бомб, "до сих пор хранит чрезвычайно опасные материалы, такие как уран, обогащенный гораздо радиоактивнее, чем топливо, используемое на атомной электростанции".