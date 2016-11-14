Харківський аеропорт приймає літаки, які не змогли сісти у Борисполі - прес-служба
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Харківський аеропорт став запасний посадочним майданчиком для деяких рейсів, які прямували в міжнародний аеропорт Бориспіль. Через погодні умови три рейси були перенаправлені зі столиці. Про це розповіли в прес-службі харківського аеропорту, повідомляє УНН.
У Харкові також були проблеми з прийомом і відправкою літаків, проте спецтехніка і робочі оперативно впоралися зі снігом на злітній смузі, і зараз аеропорт працює в штатному режимі.
Раніше рейс Харків - Тель-Авів затримався більш, ніж на три години. Він повинен був вилетіти вчора о 21:20, а злетів 14 листопада о 00:35. Також затримався рейс Харків - Стамбул, який повинен був відправитися в 2:40, а вилетів - в 3:18.