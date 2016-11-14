Харьковский аэропорт принимает самолеты, которые не смогли сесть в Борисполе - пресс-служба
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Харьковский аэропорт стал запасной посадочной площадкой для некоторых рейсов, направлявшихся в международный аэропорт Борисполь. Из-за погодных условий три рейса были перенаправлены из столицы. Об этом рассказали в пресс-службе харьковского аэропорта, сообщает УНН.
В Харькове также были проблемы с приемом и отправкой самолетов, однако спецтехника и рабочие оперативно справились со снегом на взлетной полосе, и сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее рейс Харьков - Тель-Авив задержался более чем на 3 часа. Он должен был вылететь вчера в 21:20, а взлетел 14 ноября в 00:35. Также задержался рейс Харьков - Стамбул, который должен был отправиться в 2:40, а вылетел - в 3:18.