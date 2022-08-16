Харківська Салтівка знову під обстрілом: мер повідомив про попадання РСЗВ у землю біля житлового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ворожий обстріл Салтівки. Постраждалих попередньо немає, передає УНН.
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"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Попадання РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає. Попереду ніч – вже звичний час обстрілів Харкова. Будьте уважні", - наголосив Терехов.
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16 серпня близько 17 години російські військові обстріляли Салтівський район м. Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ "Торнадо" з напрямку Липців.
Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 кв.м.
За фактом вечірнього обстрілу окупантами Харкова розпочато кримінальне провадження.