Вечірній обстріл Харкова окупантами: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За фактом вечірнього обстрілу окупантами Харкова розпочато кримінальне провадження. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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"За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що у подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
Доповнення
16 серпня близько 17 години російські військові обстріляли Салтівський район м. Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ "Торнадо" з напрямку Липців.
Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 кв.м.