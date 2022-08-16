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Вечерний обстрел Харькова оккупантами: открыто производство

Киев • УНН

 • 130315 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. По факту вечернего обстрела оккупантами Харькова начато уголовное производство. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Вечерний обстрел Харькова оккупантами: открыто производство

Цитата

"При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Дополнение

16 августа около 17 часов российские военные обстреляли Салтовский район г. Харькова. Предварительно обстрел производился с РСЗО "Торнадо" с направления Липцев.

В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 кв.

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