Вечерний обстрел Харькова оккупантами: открыто производство

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"При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Дополнение

16 августа около 17 часов российские военные обстреляли Салтовский район г. Харькова. Предварительно обстрел производился с РСЗО "Торнадо" с направления Липцев.

В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 кв.