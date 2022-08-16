Вечерний обстрел Харькова оккупантами: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. По факту вечернего обстрела оккупантами Харькова начато уголовное производство. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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"При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
Дополнение
16 августа около 17 часов российские военные обстреляли Салтовский район г. Харькова. Предварительно обстрел производился с РСЗО "Торнадо" с направления Липцев.
В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 кв.