"Прильоти" у Харкові: рашисти обстріляли гаражний кооператив, постраждала транспортна інфраструктура
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив "прильоти" на Салтівці - обстріляний гаражний кооператив, постраждала транспортна інфраструктура, передає УНН.
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"Знову прильоти по Салтівському району. Попередньо – без постраждалих, але з пожежею. Прошу всіх бути в укриттях", - написав Терехов в Telegram.
Згодом міський голова додав, що окупанти "обстріляли гаражний кооператив, зруйновано та горять кілька приватних гаражів".
"Ще постраждала транспортна інфраструктура. Про постраждалих, як і раніше, інформації немає. Сподіваюся, всі люди цілі та неушкоджені", - додав Терехов.
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