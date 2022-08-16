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"Прильоти" у Харкові: рашисти обстріляли гаражний кооператив, постраждала транспортна інфраструктура

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив "прильоти" на Салтівці - обстріляний гаражний кооператив, постраждала транспортна інфраструктура, передає УНН.

"Прильоти" у Харкові: рашисти обстріляли гаражний кооператив, постраждала транспортна інфраструктура

Деталі

"Знову прильоти по Салтівському району. Попередньо – без постраждалих, але з пожежею. Прошу всіх бути в укриттях", - написав Терехов в Telegram.

Згодом міський голова додав, що окупанти "обстріляли гаражний кооператив, зруйновано та горять кілька приватних гаражів".

"Ще постраждала транспортна інфраструктура. Про постраждалих, як і раніше, інформації немає. Сподіваюся, всі люди цілі та неушкоджені", - додав Терехов.

Раніше

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові рф наносять удари по Харкову. 

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