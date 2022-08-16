"Прилеты" в Харькове: рашисты обстреляли гаражный кооператив, пострадала транспортная инфраструктура

Детали

"Снова прилеты по Салтовскому району. Предварительно – без пострадавших, но с пожаром. Прошу всех быть в укрытиях", - написал Терехов в Telegram.

Впоследствии городской голова добавил, что оккупанты "обстреляли гаражный кооператив, разрушены и горят несколько частных гаражей".

"Еще пострадала транспортная инфраструктура. О пострадавших по-прежнему информации нет. Надеюсь, все люди целые и невредимые", - добавил Терехов.

Ранее

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что военные рф наносят удары по Харькову.