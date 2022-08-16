"Прилеты" в Харькове: рашисты обстреляли гаражный кооператив, пострадала транспортная инфраструктура
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил "прилеты" на Салтовке - обстрелян гаражный кооператив, пострадала транспортная инфраструктура, передает УНН.
Детали
"Снова прилеты по Салтовскому району. Предварительно – без пострадавших, но с пожаром. Прошу всех быть в укрытиях", - написал Терехов в Telegram.
Впоследствии городской голова добавил, что оккупанты "обстреляли гаражный кооператив, разрушены и горят несколько частных гаражей".
"Еще пострадала транспортная инфраструктура. О пострадавших по-прежнему информации нет. Надеюсь, все люди целые и невредимые", - добавил Терехов.
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