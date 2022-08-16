Окупанти наносять удари по Харкову: голова ОВА закликав людей залишатись в укриттях
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Військові рф наносять удари по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"... харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову", - написав Синєгубов.
Ситуація у Харківській області
Минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області – пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби у Харкові постраждало дев'ятеро людей, з них 75-річна жінка померла від поранень.