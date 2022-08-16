Оккупанты наносят удары по Харькову: глава ОВА призвал людей оставаться в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Военные рф наносят удары по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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"... харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову", - написал Синегубов.
Ситуация в Харьковской области
За прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области – повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харькове пострадали девять человек, из них 75-летняя женщина скончалась от ранений.