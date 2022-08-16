Харьковская Салтовка снова под обстрелом: мэр сообщил о попадании РСЗО в землю возле жилого дома

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"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, иссечены стены. Пострадавших предварительно нет. Впереди ночь – уже привычное время обстрелов Харькова. Будьте внимательны", - подчеркнул Терехов.

Ранее

16 августа около 17 часов российские военные обстреляли Салтовский район г. Харькова. Предварительно обстрел производился с РСЗО "Торнадо" с направления Липцев.

В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 кв.

По факту вечернего обстрела оккупантами Харькова начато уголовное производство.