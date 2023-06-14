Харківщину окупанти обстріляли у чотирьох районах, обійшлося без жертв серед цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські військові минулої доби обстріляли Харківську область у чотирьох районах, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів голови ОВА, протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області:
-
- У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруда та автомобіль, сталася пожежа.
-
- У селі Івашки Богодухівського району зруйновано приватний будинок.
-
- У місті Куп’янськ пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
-
"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - сказав Синєгубов.
Нагадаємо
У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.
Ворог здійснив пуски крилатих ракет “Х-22”, крилатих ракет морського базування “Калібр”, застосував "шахеди" по об’єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині.