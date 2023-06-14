Харьковскую область оккупанты обстреляли в четырех районах, обошлось без жертв среди гражданских

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области:



В селе Петропавловка Купянского района повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка и автомобиль, произошел пожар.

Купянского района повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка и автомобиль, произошел пожар.

В селе Ивашки Богодуховского района разрушен частный дом.

Богодуховского района разрушен частный дом.

В городе Купянск повреждены 2 частных домовладения.

повреждены 2 частных домовладения.

"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - сказал Синегубов.

Напомним

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

Враг осуществил пуски крылатых ракет “Х-22”, крылатых ракет морского базирования “Калибр”, применил "шахеды" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.