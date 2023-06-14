Харьковскую область оккупанты обстреляли в четырех районах, обошлось без жертв среди гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские военные за прошедшие сутки обстреляли Харьковскую область в четырех районах, обошлось без пострадавших среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам главы ОВА, за прошедшие сутки враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области:
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- В селе Петропавловка Купянского района повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка и автомобиль, произошел пожар.
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- В селе Ивашки Богодуховского района разрушен частный дом.
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- В городе Купянск повреждены 2 частных домовладения.
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"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - сказал Синегубов.
Напомним
В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.
Враг осуществил пуски крылатых ракет “Х-22”, крылатых ракет морского базирования “Калибр”, применил "шахеды" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.