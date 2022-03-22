Харківщина: окупанти розстріляли сім’ю з дитиною, які намагалися виїхати з Балаклеї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупанти розстріляли сьогодні сім’ю з дитиною, яка намагалися виїхати з міста Балаклея Харківської області. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Розстріляли сім’ю з дитиною. Це якраз було, коли вони намагалися виїхати з міста Балаклея. На жаль, це сталося по цьому напрямку”, - повідомив Синєгубов.
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Рашисти сьогодні обстріляли місто Лозова у Харківській області. Внаслідок удару, поранення отримали 8 цивільних людей, дітей серед них немає, зруйновано близько 20 будинків у приватному секторі.