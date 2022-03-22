Харьковщина: оккупанты расстреляли семью с ребенком, которые пытались уехать из Балаклеи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупанты расстреляли сегодня семью с ребенком, которые пытались выехать из города Балаклея Харьковской области. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Расстреляли семью с ребенком. Это как раз было, когда они пытались уехать из города Балаклея. К сожалению, это произошло по этому направлению”, - сообщил Синегубов.
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Рашисты сегодня обстреляли город Лозовая в Харьковской области. В результате удара, ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет, разрушено около 20 домов в частном секторе.