Харьковщина: оккупанты расстреляли семью с ребенком, которые пытались уехать из Балаклеи

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“Расстреляли семью с ребенком. Это как раз было, когда они пытались уехать из города Балаклея. К сожалению, это произошло по этому направлению”, - сообщил Синегубов.

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Рашисты сегодня обстреляли город Лозовая в Харьковской области. В результате удара, ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет, разрушено около 20 домов в частном секторе.