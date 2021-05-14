ХАМАС почав нові ракетні обстріли південних міст Ізраїлю: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У вечір п'ятниці військові угруповання ХАМАС почали нові ракетні обстріли південних міст Ізраїлю. Про це повідомляє видання The Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Протягом останніх годин, в містах Нетівот, Ашкелон, Ашдод і Кфар-Маймон після сирен почалися нові повітряний атаки. Відзначається, що найсильніші обстріли на даний момент можна почути в Ашкелоні.
Крім того, повідомляється, що на півночі країни, в місті Кафр-Канна, Служба безпеки Шабак (загальна служба безпеки Ізраїлю - ред) заарештувала заступника голови Ісламського руху, що призвело до погромів і сутичок поліції з місцевими жителями.
На даний момент, в Ізраїлі на тлі загостреного конфлікту, в містах зі змішаним населенням почалися погроми закладів.
Контекст
14 травня десятки бойовиків "Хезболли" прорвалися на територію Ізраїлю з боку ліванського кордону.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що її танки зробили попереджувальні постріли по декільком учасникам терактів.
У ніч з четверга на п'ятницю ЦАХАЛ провів операцію зі знищення "підземного міста" терористів ХАМАСу.
Зазначалося, що ізраїльська армія заявила про початок атак сектора Газа не тільки з повітря, але і з землі. В результаті чого, бойовики ХАМАСу сховалися тунелях. Тоді, за заздалегідь визначеними підземним комунікаціям на півночі сектора Гази було завдано потужний повітряний удар, підтриманий артилерією і знаряддями військово-морського флоту. У результаті чого, більше 160 літаків з 12 ескадрилій ЦАХАЛу атакували близько 150 цілей на території сектора Гази, включаючи підземну інфраструктуру терористів на півночі сектора. Також була зруйнована багатокілометрова інфраструктура тунелів.