ХАМАС начал новые ракетные обстрелы южных городов Израиля: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В вечер пятницы военные группировки ХАМАСа начали новые ракетные обстрелы южных городов Израиля. Об этом сообщает издание The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
В течение последних часов, в городах Нетивот, Ашкелон, Ашдод и Кфар-Маймон после сирен начались новые воздушые атаки. Отмечается, что самые сильные обстрелы на данный момент слышны в Ашкелоне.
Кроме того, сообщается, что на севере страны, в городе Кафр-Канна,Служба безопасности Шабак (общая служба безопасности Израиля- ред) арестовала заместителя главы Исламского движения, что привело погромам и столкновениям полиции с местными жителями.
На данный момент, в Израиле на фоне обостренного конфликта, в городах со смешанным населением начались погромы заведений.
Контекст
14 мая десятки боевиков “Хезболлы” прорвались на территорию Израиля со стороны ливанской границы.
Армия обороны Израиля заявила, что ее танки произвели предупредительные выстрелы по нескольким участникам терактов.
В ночь с четверга на пятницу ЦАХАЛ провел операцию по уничтожению “подземного города” террористов ХАМАСа.
Отмечалось, что израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. В результате чего, боевики ХАМАСа спрятались тоннелях. Тогда, по заранее определенным подземным коммуникациям на севере сектора Газы был нанесен мощный воздушный удар, поддержанный артиллерией и орудиями военно-морского флота. В результате чего, более 160 самолетов из 12 эскадрилий ЦАХАЛа атаковали около 150 целей на территории сектора Газы, включая подземную инфраструктуру террористов на севере сектора. Также была разрушена многокилометровая инфраструктура туннелей.