Хакери зламали сервери Червоного Хреста. Під загрозою дані понад 500 тис. осіб

Цитата:

"Ми всі вражені та спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація стала об'єктом атаки і може бути скомпрометована", - зазначив Мардіні.

Деталі

За даними МКЧХ, кібернападу зазнав підрядник організації в Швейцарії, який зберігає дані для комітету. Поки що немає жодних ознак того, що інформація була публічно оприлюднена. В основі зберігалися відомості щонайменше від 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця по всьому світу.

Зазначається, що Мардіні закликав осіб, які вчинили кібератаку, не оприлюднювати дані, до яких вони могли отримати доступ, а також не продавати їх і не використовувати будь-яким іншим чином.

Як повідомляє DW, у жовтні 2021 року Червоний Хрест у Женеві повідомив, що кількість "екологічних біженців" у всьому світі у 2021 році перевищила 30 млн людей. Вони були змушені залишити рідні місця через такі природні катастрофи, як лісові пожежі, урагани, повені або посуха. Це - утричі більше, ніж кількість біженців, які рятувалися від конфліктів та насильства (8,9 млн осіб).

Доповнення

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку українських урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.

У Держспецзв'язку повідомили, що вказана Microsoft програма для знищення даних з високою ймовірністю є складовою кібератаки на державні органи України, що відбулася в ніч проти 14 січня.