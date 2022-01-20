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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74749 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Хакери зламали сервери Червоного Хреста. Під загрозою дані понад 500 тис. осіб

Хакери зламали сервери Червоного Хреста. Під загрозою дані понад 500 тис. осіб

Київ • УНН

 • 13762 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що хакери зламали сервери і могли отримати доступ до баз з особистими конфіденційними даними приблизно 515 000 осіб, включаючи тих, хто розлучений із сім'ями через конфлікти, міграцію та стихійні лиха, які зникли безвісти та їх близьких, а також ув'язнених. Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Цитата:

"Ми всі вражені та спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація стала об'єктом атаки і може бути скомпрометована", - зазначив Мардіні.

Деталі

За даними МКЧХ, кібернападу зазнав підрядник організації в Швейцарії, який зберігає дані для комітету. Поки що немає жодних ознак того, що інформація була публічно оприлюднена. В основі зберігалися відомості щонайменше від 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця по всьому світу.

Зазначається, що Мардіні закликав осіб, які вчинили кібератаку, не оприлюднювати дані, до яких вони могли отримати доступ, а також не продавати їх і не використовувати будь-яким іншим чином.

Як повідомляє DW, у жовтні 2021 року Червоний Хрест у Женеві повідомив, що кількість "екологічних біженців" у всьому світі у 2021 році перевищила 30 млн людей. Вони були змушені залишити рідні місця через такі природні катастрофи, як лісові пожежі, урагани, повені або посуха. Це - утричі більше, ніж кількість біженців, які рятувалися від конфліктів та насильства (8,9 млн осіб).

Доповнення

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку українських урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.

У Держспецзв'язку повідомили, що вказана Microsoft програма для знищення даних з високою ймовірністю є складовою кібератаки на державні органи України, що відбулася в ніч проти 14 січня.

Українські Національні Новини

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