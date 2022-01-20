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Хакеры взломали серверы Красного Креста. Под угрозой данные более 500 тыс. человек

Киев • УНН

 • 13760 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что хакеры взломали серверы и могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 000 человек, включая тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также находящихся в заключении. Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Цитата:

"Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована", - указал Мардини.

Детали

По данным МККК, кибернападению подвергся подрядчик организации в Швейцарии, который хранит данные для комитета. Пока нет никаких признаков того, что информация была публично обнародована. В базе хранились сведения по меньшей мере от 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Отмечается, что Мардини призвал совершивших кибератаку лиц не предавать огласке данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо иным образом.

Как сообщает DW, в октябре 2021 года, Красный Крест в Женеве сообщил, что число "экологических беженцев" во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек. Они были вынуждены покинуть родные места из-за таких природных катастроф, как лесные пожары, ураганы, наводнения или засуха. Это - втрое больше, чем число беженцев, спасавшихся от конфликтов и насилия (8,9 млн человек).

Дополнение

Напомним, в ночь с 13 на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд украинских правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

В Госспецсвязи сообщили, что указанная Microsoft программа для уничтожения данных с высокой вероятностью является составной кибератаки на государственные органы Украины, которая состоялась в ночь на 14 января.

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