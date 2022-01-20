Хакеры взломали серверы Красного Креста. Под угрозой данные более 500 тыс. человек

КИЕВ. 20 января. УНН. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что хакеры взломали серверы и могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 000 человек, включая тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также находящихся в заключении. Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.