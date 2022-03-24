Хакери з Anonymous зламали сайти Ашану, Leroy Merlin та Decathlon
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує зламувати сайти компаній, які відмовилися піти з ринку росії після її нападу на Україну. Цього разу вони “поклали” сайти магазинів "Ашан", Leroy Merlin, Decathlon, про що повідомили у Twitter, пише УНН.
Цитата
“Anonymous націлений на компанії, які продовжують працювати в росії: http://auchan.ru - зламано, http://leroymerlin.ru - зламано, http://decathlon.ru - зламано”, — написали хакери.
Контекст
Наприкінці лютого група хакерів з Anonymous через вторгнення рф в Україну оголосила кібервійну російській владі.
Раніше хакери дали 48 годин іноземним компаніям, щоб піти з ринку країни-агресора.