Хакеры из Anonymous взломали сайты Ашана, Leroy Merlin и Decathlon

КИЕВ. 24 марта. УНН. Главная международная сеть хакеров Anonymous продолжает взламывать сайты компаний, которые отказались уйти с рынка россии после ее нападения на Украину. На этот раз они “положили” сайты магазинов "Ашан", Leroy Merlin, Decathlon, о чем сообщили в Twitter, пишет УНН.