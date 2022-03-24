Хакеры из Anonymous взломали сайты Ашана, Leroy Merlin и Decathlon
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Главная международная сеть хакеров Anonymous продолжает взламывать сайты компаний, которые отказались уйти с рынка россии после ее нападения на Украину. На этот раз они “положили” сайты магазинов "Ашан", Leroy Merlin, Decathlon, о чем сообщили в Twitter, пишет УНН.
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“Anonymous нацелен на компании, которые продолжают работать в россии: http://auchan.ru - взламан, http://leroymerlin.ru - взламан, http://decathlon.ru - взламан”, — написали хакеры.
Контекст
В конце февраля группа хакеров из Anonymous из-за вторжения рф в Украину объявила кибервойну российским властям.
Ранее хакеры дали 48 часов иностранным компаниям, чтобы уйти с рынка страны-агрессора.