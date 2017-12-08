Хакери викрали з рахунків міжнародної криптовалютної компанії біткоїнів на 64 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Хакери зламали міжнародну словенську криптовалютну біржу NiceHash, вкравши близько 4700 біткоїнів на загальну суму 63,92 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на TechCrunch.
Як зазначається, користувачі біржі поскаржилися на пропажу близько 5 тисяч біткоїнів. Таким чином їх сумарна вартість може досягти 70 мільйонів доларів.
Глава маркетингу компанії NiceHash Андрій Шкрабаба заявив, що зловмисник діяв “високопрофесійно”.
У той же час прес-служба біржі повідомила, що через втручання в безпеку компанії та хакерську атаку, вони припинили всі операції на 24 години.
“На додаток до власного розслідування інциденту ми повідомили про це відповідним органам влади та правоохоронцям. І ми співпрацюємо з ними в терміновому порядку”, — прокоментували у компанії.
Нагадаємо, курс криптовалюти №1 виріс на 24%, перевищивши позначку в 17 тисяч доларів США.