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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 71160 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108041 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125864 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Хакеры похитили со счетов международной криптовалютной компании биткоинов на 64 миллионов долларов

Хакеры похитили со счетов международной криптовалютной компании биткоинов на 64 миллионов долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Хакеры взломали международную словенский криптовалютну биржу NiceHash, украв около 4700 биткоинов на общую сумму 63,92 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Как отмечается пользователи бирже пожаловались на пропажу около 5 тысяч биткоинов. Таким образом их суммарная стоимость может достичь 70 мільйонів долларов.

Глава маркетинга компании NiceHash Андрей Шкрабаба заявил, что злоумышленник действовал “высокопрофессионально”.

В то же время пресс-служба биржи сообщила, что из-за вмешательства в безопасность компании и хакерскую атаку, они прекратили все операции на 24 часа.

“В дополнение к собственному расследованию инцидента мы сообщили об этом соответствующим органам власти и правоохранительным органам. И мы сотрудничаем с ними в срочном порядке ”, - прокомментировали в компании.

Напомним, курс криптовалюты № 1 вырос на 24%, превысив отметку в 17 тысяч долларов США.

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