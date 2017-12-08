Хакеры похитили со счетов международной криптовалютной компании биткоинов на 64 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Хакеры взломали международную словенский криптовалютну биржу NiceHash, украв около 4700 биткоинов на общую сумму 63,92 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Как отмечается пользователи бирже пожаловались на пропажу около 5 тысяч биткоинов. Таким образом их суммарная стоимость может достичь 70 мільйонів долларов.
Глава маркетинга компании NiceHash Андрей Шкрабаба заявил, что злоумышленник действовал “высокопрофессионально”.
В то же время пресс-служба биржи сообщила, что из-за вмешательства в безопасность компании и хакерскую атаку, они прекратили все операции на 24 часа.
“В дополнение к собственному расследованию инцидента мы сообщили об этом соответствующим органам власти и правоохранительным органам. И мы сотрудничаем с ними в срочном порядке ”, - прокомментировали в компании.
Напомним, курс криптовалюты № 1 вырос на 24%, превысив отметку в 17 тысяч долларов США.