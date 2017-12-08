Хакеры похитили со счетов международной криптовалютной компании биткоинов на 64 миллионов долларов

Как отмечается пользователи бирже пожаловались на пропажу около 5 тысяч биткоинов. Таким образом их суммарная стоимость может достичь 70 мільйонів долларов.

Глава маркетинга компании NiceHash Андрей Шкрабаба заявил, что злоумышленник действовал “высокопрофессионально”.

В то же время пресс-служба биржи сообщила, что из-за вмешательства в безопасность компании и хакерскую атаку, они прекратили все операции на 24 часа.

“В дополнение к собственному расследованию инцидента мы сообщили об этом соответствующим органам власти и правоохранительным органам. И мы сотрудничаем с ними в срочном порядке ”, - прокомментировали в компании.

Напомним, курс криптовалюты № 1 вырос на 24%, превысив отметку в 17 тысяч долларов США.