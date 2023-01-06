Хакери викрали дані понад 200 мільйонів користувачів Twitter і опублікували їх на онлайн-форумі - Reuters

Деталі

Співзасновник ізраїльської компанії з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock Алон Гал зазначив, що порушення, на жаль, призведе до великої кількості хакерських атак, цілеспрямованого фішингу(вид шахрайства, метою якого є виманювання в користувачів персональних даних) та доксингу (пошук персональної інформації про людину зі злим умислом).

Twitter поки не прокоментував звіт Гала, який вперше був опублікований у соціальних мережах 24 грудня 2022 року, і не відповів на запити про порушення. Не було зрозуміло, яких заходів Twitter вжив, щоб розслідувати або розв'язати цю проблему, зазначає агентство. Reuters не зміг незалежно перевірити, чи дані на форумі, скриншоти яких поширилися в мережах, достовірні та походять із Twitter.

Засновник сайту сповіщень про порушення Have I Been Pwned Трой Хант переглянув дані, що витікають, і повідомив, що вони виглядають "майже так, як їх описують". Не було відомостей про особу чи місцеперебування хакера або групи хакерів, які стоять за зломом. Можливо, це відбулося ще у 2021 році, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії минулого року.

Твердження щодо розміру та масштабу зловмисників спочатку відрізнялися: ранні облікові записи в грудні стверджували, що було вкрадено 400 мільйонів адрес електронної пошти та номерів телефонів.

Нагадаємо

29 грудня 2022 року в Twitter стався серйозний збій. Користувачі, які намагалися увійти на сайт мікроблогів пізно в середу, отримали повідомлення про помилку.