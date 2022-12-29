У Twitter стався серйозний збій, через що користувачі не можуть увійти в систему

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Платформа Downdetector, яка відстежує збої в роботі веб-сайтів, повідомила, що отримала майже 9 тисяч повідомлень користувачів про проблеми з сайтом.

“Звіти користувачів вказують на те, що Twitter має проблеми”, — йдеться у твіті Downdetector.

Збій стався через два місяці після того, як Ілон Маск купив Twitter за 44 млрд доларів, що розрізнило користувачів платформи.

Маск, виконавчий директор Tesla та один із найбагатших людей у ​​світі, скоротив штат платформи, запровадив платну абонентську службу та спостерігав за суперечливими змінами в політиці модерації.

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