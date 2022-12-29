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У Twitter стався серйозний збій, через що користувачі не можуть увійти в систему

У Twitter стався серйозний збій, через що користувачі не можуть увійти в систему

Київ • УНН

 • 562027 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Twitter стався серйозний збій. Користувачі, які намагалися увійти на сайт мікроблогів пізно в середу, отримали повідомлення про помилку.

Про це повідомляє видання AL JAZEERA, передає УНН.

Деталі

Платформа Downdetector, яка відстежує збої в роботі веб-сайтів, повідомила, що отримала майже 9 тисяч повідомлень користувачів про проблеми з сайтом.

“Звіти користувачів вказують на те, що Twitter має проблеми”, — йдеться у твіті Downdetector.

Збій стався через два місяці після того, як Ілон Маск купив Twitter за 44 млрд доларів, що розрізнило користувачів платформи.

Маск, виконавчий директор Tesla та один із найбагатших людей у ​​світі, скоротив штат платформи, запровадив платну абонентську службу та спостерігав за суперечливими змінами в політиці модерації.

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