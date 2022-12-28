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З нового року WhatsApp перестане працювати на низці смартфонів

З нового року WhatsApp перестане працювати на низці смартфонів

Київ • УНН

 • 1000706 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Платформа обміну повідомленнями WhatsApp оголосила, що вони більше не будуть доступні на певних телефонах. Усього не підтримуватиметься 49 моделей.

Про це пише The Sun, передає УНН.

Деталі

Месенджером не зможуть користуватися власники iPhone 5, iPhone 5c, Samsung Galaxy, а також лінійки смартфонів Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate та P1). Обновити гаджет для використання WhatsApp доведеться і людям з лінійки LG Optimus і Sony Xperia, HTC Desire 500 і Lenovo A820.

Месенджер не працюватиме через відсутність оновлень — старі гаджети не мають функціоналу, щоб продовжувати підтримувати нові версії програми.

Цитата

"Щоб не відставати від останніх досягнень технологій, ми регулярно припиняємо підтримку старих операційних систем, щоб спрямувати наші ресурси на підтримку найновіших", — прокоментували в компанії.

Користувачі отримають спеціальні сповіщення для оновлення девайсу.

Українські Національні Новини

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