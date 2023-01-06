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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Хакеры похитили данные более 200 миллионов пользователей Twitter и опубликовали их на онлайн-форуме - Reuters

Киев • УНН

 • 675876 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Злоумышленники похитили адреса электронной почты более 200 миллионов пользователей Twitter и опубликовали их на онлайн-форуме хакеров.

Хакеры похитили данные более 200 миллионов пользователей Twitter и опубликовали их на онлайн-форуме - Reuters

Детали

Соучредитель израильской компании по мониторингу кибербезопасности Hudson Rock Алон Гал отметил, что нарушение, к сожалению, приведет к большому количеству хакерских атак, целенаправленному фишингу (вид мошенничества, целью которого является выманивание у пользователей персональных данных)  и доксинга (поиск персональной информации о человеке со злым умыслом).

Twitter пока не прокомментировал отчет Гала, впервые опубликованного в социальных сетях 24 декабря 2022 года, и не ответил на запросы о нарушении. Не было понятно, какие меры Twitter принял, чтобы расследовать или решить эту проблему, отмечает агентство. Reuters не смог независимо проверить, достоверны ли данные на форуме, скриншоты которых распространились в сетях, исходят из Twitter. 

Основатель сайта уведомлений о нарушении Have I Been Pwned Трой Хант просмотрел утекающие данные и сообщил, что они выглядят "почти так, как их описывают". Не было сведений о личности или местонахождении хакера, или группах хакеров, стоящих за взломом. Возможно, это произошло еще в 2021 году, то есть до того, как Илон Маск стал владельцем компании в прошлом году.

Утверждения размера и масштаба злоумышленников изначально отличались: ранние учетные записи в декабре утверждали, что было украдено 400 миллионов адресов электронной почты и номеров телефонов.

Напомним

29 декабря 2022 года в Twitter произошел серьезный сбой. Пользователи, пытавшиеся войти на сайт микроблогов поздно в среду, получили уведомление об ошибке.

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