Х.Клінтон випереджає Д.Трампа на 5% — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кандидат в президенти від Демократичної партії США Хілларі Клінтон випереджає республіканця Дональда Трампа на 5%. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
"У найближчий вівторок за кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон готові проголосувати 48% американців, а за республіканця Дональда Трампа 43%", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, колишній держсекретар попереду також за кількістю жорстких прихильників, які голосують тому, що їм подобаються програма і особистість кандидата. Таких серед виборців Х.Клінтон 55%, а у її суперника 43%. Понад половина тих, хто має намір підтримати Д.Трампа, за їхніми словами, роблять це не заради нього, а щоб бути проти Х.Клінтон.
Нагадаємо, 58-і президентські вибори у США відбудуться у вівторок 8 листопада 2016 року.