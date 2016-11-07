Х.Клинтон опережает Д.Трампа на 5% - опрос

"В ближайший вторник за кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон готовы проголосовать 48% американцев, а за республиканца Дональда Трампа 43%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бывший госсекретарь впереди также и по количеству жестких сторонников, которые голосуют потому, что им нравится программа и личность кандидата. Таких среди избирателей Х.Клинтон 55%, а у ее соперника 43%. Более половины тех, кто намерен поддержать Д.Трамп, по их словам, делают это не ради него, а чтобы быть против Х.Клинтон.

Напомним, 58-е президентские выборы в США состоятся во вторник 8 ноября 2016 года.