Х.Деканоідзе заявила, що подала у відставку

Нагадаємо, 4 листопада 2015 року Кабінет міністрів України призначив Хатію Деканоідзе головою Національної поліції України.

Ввечері цього ж дня Президент України Петро Порошенко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представили керівника Нацполіції.

Також зазначимо, що до приїзду в Україну Х.Деканоідзе, з 2007 по 2012 рр., була першим ректором Академії Поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії. З травня 2012 р. по липень 2012 р. очолювала Національний центр експертизи.