Х.Деканоидзе заявила, что подала в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что написала заявление об отставке. Об этом она сегодня сообщила журналистам на брифинге, передает корреспондент УНН.
Напомним, 4 ноября 2015 года Кабинет министров Украины назначил Хатию Деканоидзе председателем Национальной полиции Украины.
Вечером этого же дня Президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков представили руководителя Нацполиции .
Также отметим, что до приезда в Украину Х.Деканоидзе, с 2007 по 2012 гг. была первым ректором Академии Полиции Министерства внутренних дел Грузии. С мая 2012 по июль 2012 года возглавляла Национальный центр экспертизы.