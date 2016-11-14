Х.Деканоидзе заявила, что подала в отставку

Напомним, 4 ноября 2015 года Кабинет министров Украины назначил Хатию Деканоидзе председателем Национальной полиции Украины.

Вечером этого же дня Президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков представили руководителя Нацполиции .

Также отметим, что до приезда в Украину Х.Деканоидзе, с 2007 по 2012 гг. была первым ректором Академии Полиции Министерства внутренних дел Грузии. С мая 2012 по июль 2012 года возглавляла Национальный центр экспертизы.