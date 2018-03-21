“Кернел” збільшить дохід на 16,7%, якщо дрібних експортерів олійних позбавлять повернення ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Скасування відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних культур вигідне великим агропереробним компаніям на кшталт “Кернел”. Про це в коментарі УНН заявив голова асоціації “Аграрний союз України” Геннадій Новіков.
"Ці правки вдарять по дрібних експортерах олійних культур. Натомість один із найбільших переробників ринку ("Кернел" — ред.) може наростити свої прибутки. Оскільки компанія продаватиме соняшникову олію із ПДВ, паралельно отримуючи сировину без ПДВ, то її дохід зросте щонайменше на 16,7% від того, що компанія переробляє“, — пояснив Г.Новіков.
Зважаючи на те, що “Кернел” належить народному депутату, члену податкового комітету ВР Віталію Хомутинніку, то й законодавчу ініціативу залишити дрібних фермерів без відшкодування ПДВ приписують йому, називаючи “правками Хомутинніка”.
“Правки мають вступити у дію із вересня цього року. Тоді ж пожнемо перші негативні наслідки. Тому чекати вересня не варто. Якщо ми вже зараз законодавчо збережемо відшкодування ПДВ при експорті олійних — аграрії отримають впевненість у поточному році. Це дасть фермерам чітку картину виробничого року, вони зрозуміють, що треба сіяти, і не будуть ризикувати”, — вважає директор “УКАБ” Тарас Висоцький.
Нагадаємо, у грудні минулого року ВР прийняла зміни до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних.
Проте такі нововведення обурили аграріїв. Останні два тижні вони блокують дороги по всій Україні, вимагаючи прийняття їх законопроекту №7403-2, що скасовує “правки Хомутинніка”.
Раніше УНН повідомляв, що минулого року “Кернел” отримав з бюджету близько 8 млрд грн відшкодування ПДВ.