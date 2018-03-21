"Кернел" увеличит доход на 16,7%, если мелких экспортеров масличных лишат возврата НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Отмена возмещения НДС мелким экспортерам масличных культур выгодно большим агроперерабатывающим компаниям вроде "Кернела". Об этом в комментарии УНН заявил председатель ассоциации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков.
"Эти поправки ударят по мелким экспортерам масличных культур. Зато один из крупнейших переработчиков рынка ("Кернел" - ред.) может нарастить свою прибыль. Поскольку компания будет продавать подсолнечное масло из НДС, параллельно получая сырье без НДС, то ее доход вырастет минимум на 16 7% от того, что компания перерабатывает", - пояснил Новиков.
Несмотря на то, что "Кернел" принадлежит народному депутату, члену налогового комитета ВР Виталию Хомутыннику, то и законодательную инициативу оставить мелких фермеров без возмещения НДС приписывают ему, называя "поправками Хомутынника".
"Поправки должны вступить в действие с сентября этого года. Тогда же пожнем первые негативные последствия. Поэтому ждать сентября не стоит. Если мы уже сейчас законодательно сохраним возмещения НДС при экспорте масличных - аграрии получат уверенность в текущем году. Это даст фермерам четкую картину производственного года, они поймут, что надо сеять, и не будут рисковать", - считает директор "УКАБ" Тарас Высоцкий.
Напомним, в декабре прошлого года ВР приняла изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким экспортерам масличных.
Однако такие нововведения возмутили аграриев. Последние две недели они блокируют дороги по всей Украине, требуя принятия их законопроекта №7403-2, отменяющего "поправки Хомутынника".
Ранее сообщал УНН, что в прошлом году "Кернел" получил из бюджета около 8 млрд грн возмещения НДС.