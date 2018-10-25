“Кернел” можуть притягнути до кримінальної відповідальності за масове отруєння тернополян
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння жителів Тернопільщини. Про це у коментарі УНН розповів начальник відділу комунікації ГУ НП у Тернопільській області Сергій Крета.
В рамках розслідування кримінального провадження з’явилися нові деталі, уточнив речник поліції.
“Було виявлено, що ТОВ „Агрополіс“ (агрохолдинг „Кернел“ — ред.) повинно було попередити людей про авіаційне кроплення полів за 2 доби. Втім, за даними жителів села, їх попередили за добу. Це є порушенням норм чинного законодавства”, — розповів Крета.
Він додав, що за цим фактом співробітників компанії можуть притягнути до відповідальності.
“Це може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність”, — розповів Крета.
Розслідування кримінального провадження триває, додав речник управління.
“На сьогодні із 252, що звернулися до фельдшера через погіршення самопочуття, опитано 157. Лишилося опитати ще 95 осіб”, — зазначив Крета.
Нагадаємо, у вересні компанія стала винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Виявилося, що структура “Кернел” використовувала при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.
“Кернел” випускає олію під брендами “Чумак”, “Щедрий дар”, “Стожар”.
Акціями компанії володіють українські мільярдери Андрій Веревський і Віталій Хомутиннік — народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики.