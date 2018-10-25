"Кернел" могут привлечь к уголовной ответственности за массовое отравление тернопольцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления жителей Тернопольской области. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник отдела коммуникации ГУ НП в Тернопольской области Сергей Крета.
В рамках расследования уголовного производства появились новые детали, уточнил представитель полиции.
“Было выявлено, что ООО „Агрополис“ (агрохолдинг „Кернел“ — ред.) должно было предупредить людей об авиационном кропление полей за 2 суток. Впрочем, по данным жителей села, их предупредили за сутки. Это является нарушением норм действующего законодательства”, — рассказал Крета.
Он добавил, что по данному факту сотрудников компании могут привлечь к ответственности.
“Это может быть как административная, так и уголовная ответственность”, — рассказал Крета.
Расследование уголовного производства продолжается, добавил представитель управления.
“На сегодня из 252 обратившихся к фельдшеру из-за ухудшения самочувствия, опрошено 157. Осталось опросить еще 95 человек”, — отметил Крета.
Напомним, в сентябре компания стала виновником массового отравления жителей Тернопольской области. Оказалось, что структура “Кернел” использовала при обработке полей глифосат, названный Международным агентством по изучению рака (МАИР) канцерогеном.
“Кернел” выпускает масло под брендами “Чумак”, “Щедрый дар”, “Стожар”.
Акциями компании владеют украинские миллиардеры Андрей Веревский и Виталий Хомутынник — народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.