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Керівництво "Запоріжгазу" під виглядом фейкових аварій списувало природній газ

Керівництво "Запоріжгазу" під виглядом фейкових аварій списувало природній газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Менеджмент ПАТ "Запоріжгаз" штучно списував спожитий природній газ як виробничо-технологічні витрати та ненормовані втрати під виглядом фейкових технічних аварій та завдало державі багатомільйонні збитки. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

"Менеджмент ПАТ "Запоріжгаз", блокуючим пакетом акцій якого володіє "НАК Нафтогаз України", штучно "списував" спожитий природній газ як виробничо-технологічні витрати та ненормовані втрати під виглядом «фейкових» технічних аварій", - йдеться у повідомленні.

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Лише за один квартал вартість завищеного обсягу втраченого природного газу внаслідок нібито аварій становить понад двадцять шість мільйонів гривень.

Своїми діями посадовців призвели до необхідності покриття штучно створених збитків за рахунок державного бюджету та звичайних споживачів.

У товариства, під час слідчих дій, вилучили підроблені акти технічних аварій, звіти з внесеними неправдивими даними, що підтверджують проведення оборудки.

ПАТ "Запоріжгаз" оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України і відсторонено від посади. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Житомирщині керівник комунального підприємства проявив службову недбалість, а його колега з Київської області скористався цим і вкрав гроші.

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