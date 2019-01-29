Директор комунального підприємства вкрав гроші через недбалість свого колеги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Житомирщині керівник комунального підприємства проявив службову недбалість, а його колега з Київської області скористався цим і вкрав гроші. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Зазначається, що керівник комунального підприємства у Житомирській області перерахував приватному підприємству 780 тис. грн, не перевіривши факт поставки ним замовленого спецавтомобіля для прибирання вулиць.
В цей час керівник комунального підприємства у Білій Церкві, скориставшись недбалістю свого колеги заволодів грошима, що були перераховані підприємству за спецавтомобіль.
Обом посадовцям повідомлено про підозри. Директора з Житомирської області судитимуть за службову недбалість, а з Білої Церкви – за складання завідомо неправдивих документів та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Раніше УНН повідомляв, що чотирьом підозрюваним у незаконному заволодінні коштів "Укрзалізниці" у сумі 93,2 млн грн обрали запобіжні заходи.