Директор коммунального предприятия украл деньги из-за халатности своего коллеги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Житомирской области руководитель коммунального предприятия проявил служебную халатность, а его коллега из Киевской области воспользовался этим и украл деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
Отмечается, что руководитель коммунального предприятия в Житомирской области перечислил частному предприятию 780 тыс. грн, Не проверив факт поставки им заказанного спецавтомобиля для уборки улиц.
В это время руководитель коммунального предприятия в Белой Церкви, воспользовавшись небрежностью своего коллеги завладел деньгами, которые были перечислены предприятию за спецавтомобиль.
Обоим чиновникам сообщено о подозрении. Директора из Житомирской области будут судить за служебную халатность, а из Белой Церкви - за составление заведомо ложных документов и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Ранее УНН сообщал, что четырем подозреваемым в незаконном завладении средств "Укрзализныци" в сумме 93,2 млн грн выбрали меры пресечения.