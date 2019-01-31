Руководство "Запорожгаза" под видом фейковых аварий списывала природный газ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Менеджмент ПАО "Запорожгаз" искусственно списывал потребленный природный газ как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий и нанесло государству многомиллионные убытки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Менеджмент ПАО "Запорожгаз", блокирующим пакетом акций которым владеет НАК "Нафтогаз Украины", искусственно "списывал" потребленный природный газ, как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом "фейковых" технических аварий", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Нафтогазе" еще не видели расчетов по новым нормам потребления газа
Только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более двадцать шесть миллионов гривен.
Своими действиями должностных лиц привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.
В общества, в ходе следственных действий, изъяли поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведенные сделки.
ПАО "Запорожгаз" объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и отстранен от должности. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Житомирской области руководитель коммунального предприятия проявил служебную халатность, а его коллега из Киевской области воспользовался этим и украл деньги.