Керівником оборонного департаменту Мінекономрозвитку призначили А.Тивончука
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Директором оборонного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі призначено Андрія Тивончука. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.
“Такий департамент не повинен тривалий час лишатись без керівника. Саме тому нами було прийнято рішення про призначення людини, яка вже підтвердила свої знання та компетентність на ідентичному конкурсі в Апараті РНБО”, — повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко.
Довідка: А.Тивончука має багаторічний досвід роботи у Міністерстві — пройшов шлях від провідного спеціаліста до керівника управління, опікувався питаннями впровадження стратегічного управління та планування в практику роботи органів державної влади, забезпечував реалізацію спільних міжнародних проектів ADETEF та GIZ. З 2015 року очолював групу аналізу інвестиційних проектів на одному з держпідприємств.
З липня цього року як радник першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва брав участь у врегулюванні на законодавчому рівні питань залучення державних гарантій для реалізації програм з підвищення обороноздатності держави, виробництва озброєння та військової техніки та ін.