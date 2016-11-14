Руководителем оборонного департамента Минэкономразвития назначили А.Тивончука
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Директором оборонного департамента Министерства экономического развития и торговли назначен Андрей Тивончук. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"Такой департамент не должен длительное время оставаться без руководителя. Именно поэтому нами было принято решение о назначении человека, который уже подтвердил свои знания и компетентность на идентичном конкурсе в Аппарате СНБО ", - сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.
Справка: А.Тивончук имеет многолетний опыт работы в Министерстве - прошел путь от ведущего специалиста до руководителя управления, занимался вопросами внедрения стратегического управления и планирования в практику работы органов государственной власти, обеспечивал реализацию совместных международных проектов ADETEF и GIZ. С 2015 года возглавлял группу анализа инвестиционных проектов на одном из госпредприятий.
С июля этого года в качестве советника первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива участвовал в урегулировании на законодательном уровне вопросов привлечения государственных гарантий для реализации программ по повышению обороноспособности государства, производства вооружения и военной техники и др .