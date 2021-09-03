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Керівники відділу вакцин регулятора США одночасно подали у відставку: до чого тут вакцинація бустерними дозами

Керівники відділу вакцин регулятора США одночасно подали у відставку: до чого тут вакцинація бустерними дозами

Київ • УНН

 • 18826 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Двоє керівників відділу вакцин американського агентства по контролю за безпекою та ефективністю ліків (FDA), відповідальних за розгляд заявок на схвалення вакцин від COVID-19, подали заяви про відставку. Про це УНН стало відомо з матеріалу CNBC.

Деталі

Згідно з офіційною заявою від FDA, директор управління досліджень і аналізу вакцин агентства Маріон Грубер, і заступник директора Філ Крауз покинуть агентство цієї осені.

Цитата

"Велике спасибі Меріон і Філу за весь вклад в агентство, і велике спасибі кожному з вас за все, що ви робите кожен день", - сказав провідний регулятор FDA по вакцинам доктор Пітер Маркс.

Відзначимо, що повідомлення про відставку провідних керівників з'явилися на тлі планів адміністрації президента США Джо Байдена почати масову вакцинацію проти COVID-19 бустерними дозами з 20 вересня, повідомляє Politico.

Видання пише, що між агентством і адміністрацією президента немає координованих дій щодо вакцинальної кампанії.

Зокрема, керівники відділу вакцин йдуть, оскільки вони незадоволені тим, що Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) і їх консультативний комітет беруть участь у прийнятті рішень, які, на їхню думку, повинні прийматися FDA.

Виходячи з розмови з 11 нинішніми і колишніми посадовими особами агентства, і людьми, знайомими ситуацією, Politico повідомляє, що всередині відомства спостерігається зростаюче невдоволення незв'язним процесом адміністрації з реалізації свого плану ревакцинації.

Додамо

З 20 вересня всім американцям будуть запропоновані "бустерні" дози вакцини Covid-19.

За інформацією ЗМІ, в серпні управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повинно було оголосити про повне схвалення вакцини Pfizer.

Однак в самому FDA відмовилися від коментарів.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликала утриматися від бустерних доз вакцин проти коронавірусу до кінця вересня цього року.

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