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Керівники комунального підприємства в Ужгороді привласнили більше 2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора і заступника комунального товариства, які зловживаючи службовим становищем, заволоділи близько 2,1 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook речника Генпрокуратури Андрія Лисенка.

Керівники комунального підприємства в Ужгороді привласнили більше 2 млн грн

За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області СУ ГУНП в Закарпатській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора одного з комунальних підприємств Закарпатської обласної ради та її заступнику з фінансових питань – головного бухгалтера у заволодінні близько 2,1 млн грн та складанні завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані необґрунтовано завищили тарифи на послуги теплопостачання в адмінбудівлях на пл.Народній та пл.Петефі в м.Ужгороді. В результаті, з бюджету незаконно вилучено майже 2,1 млн грн, що були сплачені одинадцятьма бюджетними установами обласного центру.

Отримані кошти, підозрювані переховували собі у якості щомісячних премій.

Дії підозрюваних кваліфіковані як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч.5 ст.191 КК України) та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України).

На разі прокуратурою області скеровано обвинувальний акт до Ужгородського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, колишнє керівництво вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський виписало незаконних премій на 50,9 млн грн.

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