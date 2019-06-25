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Руководители коммунального предприятия в Ужгороде присвоили более 2 млн грн

Киев • УНН

 • 7708 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора и заместителя коммунального общества, которые, злоупотребляя служебным положением, завладели около 2,1 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

Руководители коммунального предприятия в Ужгороде присвоили более 2 млн грн

При процессуальном руководстве прокуратуры Закарпатской области СУ ГУНП в Закарпатской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора одного из коммунальных предприятий Закарпатского областного совета и его заместителя по финансовым вопросам - главного бухгалтера в завладении около 2,1 млн грн и составлении заведомо поддельных документов.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемые необоснованно завысили тарифы на услуги теплоснабжения в админзданиях на пл.Народная и пл.Петефи в Ужгороде. В результате, из бюджета незаконно изъято почти 2,1 млн грн, уплаченных одиннадцатью бюджетными учреждениями областного центра.

Полученные средства, подозреваемые присваивали себе в качестве ежемесячных премий.

Действия подозреваемых квалифицированы как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере (ч.5 ст.191 УК Украины) и составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины).

На данный момент прокуратурой области направлено обвинительное заключение в Ужгородский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

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